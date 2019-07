Fotod: Tallinnas Nõmmel müüakse eriti soodsa hinnaga eramaja

Tallinnas Nurme tänaval on müüa pooleteistkorruseline eramaja, milles kolm tuba ja kasulikku pinda 53 ruutmeetrit. Lisandub alumise korruse vannitoa pealne osa, mis on olnud kasutusel magamislavatsina, kuid sobilik ka panipaigaks. Pinna suurus on üheksa ruutmeetrit.