Oma kodu ostmise protsess muutub Eestis lähiajal tundmatuseni

Istud diivanil ja paned virtuaalreaalsus- ehk VR-prillid pähe. Kahe nupuvajutusega jõuad sa menüüs kohta, kust saad endale välja valida sobiva kodu, millega lähemalt tutvuda. Käid virtuaalses kodus mööda tube ringi, uurid põhiplaani, imetled vaateid ja muid pisidetaile ning valid välja korteri siseviimistluse. Nii kirjeldab päris kodu ostmist virtuaalreaalsuse abil Uus Maa Kinnisvarabüroo digiturundusspetsialist Taavi Altpuu.

Kas VR on kinnisvarasektoris tulevik või juba tänapäev?

Virtuaalreaalsus on kinnisvara soetamise uus normaalsus juba lähiajal. Ja meil kui kinnisvarabürool tuleb selliste lahenduste väljatöötamisega tegelema hakata nüüd ja praegu. Kui kliendid seda enne meid ise nõudma hakkavad, oleme juba hiljaks jäänud.

Otsustasime selles valdkonnas olla Eestis teerajajaiks ja tegime Järve Tornide uusarenduses virtuaalreaalsuse simulatsiooni kõigile kättesaadavaks ja järeleproovitavaks.

Mida virtuaalreaalsus inimestele otsustusprotsessis juurde annab?

Kõige suurem kasutegur tuleb VR-prillide puhul välja uusarendusprojektide juures. Inimestel puudub tihtipeale arusaam sellest, milline nende uus kodu tegelikult välja nägema hakkab. Kliendile näidatakse jooniseid, kuid reaalne ettekujutus tulevasest elukeskkonnast – ruumilahendusest, asukohast ja vaadetest – jääb puudulikuks. Virtuaalreaalsus aitab uusarenduste puhul “põrsas kotis” ostu elimineerida, sest see annab võimaluse koduga tutvuda enne, kui see reaalselt valmis saab.

Mis vahe on aga virtuaalreaalsusel ja juba praegu eksisteerival virtuaaltuuril?

Virtuaalreaalsust ei tohi segamini ajada virtuaaltuuriga. Virtuaalreaalsus on simulatsioon, mis kujutab reaalmaailmavälist keskkonda, milles on võimalik ringi liikuda. Virtuaaltuur kujutab aga staatilist olemasolevat maailma.

Hea võrdluse saame tuua 3D piltide ja fotode vahel. 3D pildid kujutavad Sulle elukeskkonda, milline see välja nägema hakkab kui see valmis saab. Fotod aga kujutavad praegust ehk hetkelist keskkonda.

Kinnisvaraga võib virtuaalselt tutvuda nii kodus, kontoris kui isegi lennujaamas?

Mis nii maakleritele kui ka klientidele meeldib, on see, et virtuaalreaalsust ei pea tänapäevase tehnoloogia juures katsetama ainult kinnistes ruumides ja ühes kindlas asukohas. Näiteks Järve Tornide virtuaalreaalsuse puhul võtsime me kasutusele Oculus Quest VR peaseadme, mis võimaldab kuvada inimestele virtuaalkogemust asukohast sõltumata.

Milline on inimeste reaktsioon virtuaalreaalsust kasutades?

Viimaste demonstratsioonide põhjal on kõrvu jäänud laused “reaalsem kui tegelikkus”, “nagu vaataks päriselt aknast välja” või et “ma ei julge rõdule minna, ma kardan kõrgust!”. Võimalus valida sobiv siseviimistlus tõstab klientide emotsiooni veelgi. Valida saab sanruumide, uste ja põranda värvilahendusi.

Milliseid võimalusi pakub virtuaalreaalsus tulevikus?

Lisaks siseviimistlusele on tulevikus virtuaalreaalsust kasutades võimalik välja valida juba sobiv sisekujundus. Näiteks saab oma suva järgi paigutada diivanit, köögimööblit, valgusteid ja muid sisekujunduselemente. Teisisõnu saab koduotsija parema ostukogemuse, mis tõstab emotsiooni ning aitab teha kaalutletud otsuse uue kodu valimisel.

Kui hetkel on võimalik inimestel proovida Järve Tornide virtuaalreaalsust kolme erineva põhiplaani ja vaadetega korteril, siis eesmärk on luua uusarenduste puhul eraldiseisev portfoolio. Ja laiemalt, kui hetkel veel enamasti tutvustatakse objekte PowerPointi abil, siis varsti lükkab virtuaalreaalsus sellise esitlusviisi kõrvale.

Millal on oodata Eestisse esimest virtuaalreaalsus kinnisvaraportaali?

Kinnisvarakuulutuste ümberkolimine virtuaalreaalsusmaailma võtab aega, sest praegu ei ole see veel majanduslikult kuigi otstarbekas tegevus.

Kui kaua veedab keskmine eestlane tänasel päeval aega oma nutitelefonis ja võrdluseks – kui kaua teeb ta seda virtuaalreaalsuses? Nutitelefoni kasutas 2017.aastal keskmine eestlane ligi 4 tundi päevas (Kantar Emor TNS Meediapäeva uuring) ja virtuaalreaalsust ei kasutatud praktiliselt üldse. Kuid, ajad on muutumas. VR-prille ostetakse juba kodudesse ning rääkimata sellest, et samal tehnoloogial põhinevad mängutoad on ka meil aina enam populaarsust kogumas.

Millisesse situatsiooni paneb virtuaalreaalsustehnoloogia kinnisvarasektori?

See paneb meid oma äriprotsesse efektiivsemaks muutma, innovatiseerima ja uusi tehnoloogiaid kasutusele võtma. Lõppkokkuvõttes ei muuda see ainult kinnisvara ostu- või müügiprotsessi – see aitab tõsta ka personali professionaalsust, pakkudes näiteks interaktiivsete koolitussüsteemide loomist.

Nii et virtuaalreaalsus kinnisvara- ja laiemalt üldse äris, on tulemas, et jääda?

Jah. Innovatsioon ei lõppe iial. Kes sellele rongile ei hüppa, jääb sellest maha ning mida kauem venitada, seda raskem on see rong kätte saada ja vagunisse tagasi ronida. Virtuaalreaalsus on üks neist vaguneist ja meie sõidame sellel kindlalt kaasa.