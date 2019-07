Ühise heki hävitamise pärast naabrile küsimusi esitanud paar sattus kohutavasse olukorda

Briti abielupaar Ron ja Wendy Long avastasid ühel päeval, et nenede naaber on asunud maha võtma kruntide piiril aastaid kasvanud hekki. Kui Dorsetis elav paar naabrilt uuris, mis plaanid tal on ja kas või mis tuleb heki asemele, võtsid asjad kohutava pöörde, vahendab Daily Mail.

Selgus, et asemele pidi kerkima vaheaed, mida peatselt ka ehitama asuti. Ron avastas varsti, et osa aiaposte on tema maal ja pöördus taas naabri poole. Seepeale naabrinaine Diana Lambeth aga paarile ei vastanud, vaid pöördus juba otse kohtu poole. Seal pandi paika, et aed on õige koha peal, millega Longid ka nõustusid, sest kartsid kohtukulusid ega soovinud asja edasi ajada.

Vasakul on Roni ja Wendy maja, paremal Diana oma. Kahe aia vahel lookleb aed, mille ehitamisest kõik alguse sai. FOTO: Tom Wren / SWNS / Tom Wren / SWNS

Kohtukulud jäid aga siiski Longide kanda, summa ulatus üle 14 000 euro. Selle summaga jäi vanem abielupaar hätta, sest ka laenu sellise summa ulatuses saada ei õnnestunud. Makse tähtaeg kukkus ja kuna Longsidel raha polnud, lisandus sellele veel trahvisumma. Nüüd on seis selline, et ohus on abielupaari kodu - kui nad kohtukulusid maksta ei suuda, läheb see haamri alla.

«Me pole rikkunud mitte ühtegi seadust. Me küsisime naabri käest, mis ta plaanid on. Ja nüüd oleme me sellises olukorras... Kui keegi küsib, millest asi alguse sai, ei suuda nad oma kõrvu uskuda, kui ütlen, et küsimustest uue vaheaia ehituse kohta. See tundub kõigile absurdne,» räägib Ron. «Me võime oma kodust ilma jääda ja seda kõike ühe tühise heki pärast...»

Diana Lambeth, kes keeldus asja inimlikult lahendamast. FOTO: Tom Wren / SWNS / Tom Wren / SWNS

Probleem tuli neile välguna selgest taevast eriti seepärast, et siiani on nad naabrinaisega väga heades suhetes olnud: nad on selles majas elanud juba 2001. aastast alates ja ühtki tüliküsimuse varjugi pole varem päevakorrale kerkinud.

Longid kahetsevad, et end ise kohtus esindada otsustasid, sest ilmselt oleks professionaal aidanud olukorra nende kasuks lahendada, kuna naaber tõesti tuli aiaga nende maale ja pealegi rikkus nende aia haljastust.

«See on tohutu stress ja me ei tea, kuidas seda lõpetada. Oleme lootusetus olukorras. Sellest pidi saama mõnus kodu meie pensionieaks, aga reaalsus on hoopis teine,» ütleb Ron.

Ron ja Wendy maja ees, milles pidi neid ees ootama ilus pensionipõlv. Nüüd pole kindel, kas maja neile üldse alles jääb. FOTO: Tom Wren / SWNS / Tom Wren / SWNS