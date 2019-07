Fotod: ühe abielupaari aiandushuvi on kontrolli alt väljunud

Briti abielupaar Patricia ja Michael Pettey armastavad suvelilli kogu südamest ja seda on näha: tänavu on nende aias õites tervelt 4000 taime, vahendab Daily Mail.

Nende Somersetis asuv kodu upub õitesse: lilli kasvab nii peenardes kui kastides ja amplites, mis maja küljes ripuvad.

FOTO: SWNS.com / Scanpix

72-aastane Michael ja tema 82-aastane kaasa Patricia on tõeliselt tugev tiim: nad on aia koos kujundanud ja kavandanud, mehe õlul on peamiselt taimede ettekasvatus, naine tegeleb rohkem istutustöödega.

Praeguses kodus on paar elanud 40 aastat ja selle ajaga on ära tehtud tohutu töö. Kui nad maja ostsid, oli aed täiesti räämas ja võssa kasvanud, aga tänaseks on see iga-aastaselt täis kõikvõimalikke suvelilli alates lobeeliatest ja lõpetades petuuniatega.

FOTO: SWNS.com / Scanpix

Taimede ettekasvatamiseks on paaril spetsiaalne kasvuhoone, mis on Michaeli vastutusala. Oma suurele kirele kulutab paar enda sõnul aastas sadu eurosid, aga kuluvast rahast pole neil vähimalgi määral kahju.

Michael ise ütleb, et kindlasti pole tänavu rekordiline lilleaasta: varasemalt olevat taimi isegi rohkem olnud. «Mõnikord on maja fassaad nii ampleid täis, et ust on raske leida,» sõnab ta.

FOTO: SWNS.com / Scanpix