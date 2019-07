Nutikas üüriäriga tegeleja suunab pilgu Tallinnast väljapoole

Harjumaa korteriturg on jätkuvalt aktiivne ning Tallinna mõjul ka üha olulisemaks muutuv. Olgu põhjuseks siis pealinna kõrgem hinnatase või järjest paranev elukeskkond ja taristu. Järjest enam noori peresid valib elamiseks Tallinna või muu suurema linna asemel just mõne Harjumaa keskuse (Keila, Saku, Saue, Viimsi jne), kus on rohelisem, rahulikum ja kõik vajalik olemas.

Samuti paistab ostjaskonnas silma grupp, mille moodustavad lapsed, kes soetavad oma suureks jäänud eramutest väljakolinud vanematele või vanavanematele väiksemaid mugavaid kortereid. See ostjaskond uurib tihti ka korteri ja piirkonna tulevikuperspektiive, näiteks selleks, et aru saada, milline võiks kaugemas tulevikus olla korteri üüritulu.

Kui korter on heas seisukorras ja sissekolimiseks valmis ning hind on mõistlik ja vastab turutasemele, läheb see kaubaks väga kiiresti ja tahtjaid on mitu.

Harjumaa ootab investoreid

Ülalmainitu kõrval paistab silma, et korterite ostmine investeeringuks Tallinna-lähedastesse omavalitsustesse pole sugugi levinud. Harjumaa on selles osas küllaltki „katmata“ ning nõudlus üürikorterite järele on suurem kui pakkumine.

Nõutumad piirkonnad jäävad sinna, kus on rohkem töökohti, hea transpordiühendus, väljakujunenud infrastruktuur ning koolid ja lasteaiad. Popimad kohad on Keila, Saku, Saue, Laagri, Tabasalu, Peetri, Kiili ja Viimsi. Vaadates portaale, siis näeb, et nii mõneski loetletud piirkondadest on saadaval vaid mõni või lausa üks üürikorteri pakkumine.

Piirkonnad, kuhu investeerimise eesmärgil kortereid enam ostetakse, on Keila ja Peetri. Põhjused on siin enamjaolt samad, mis oma kodu soetamisel ja neid nähakse perspektiivsetena. Keilast räägitakse juba pikemat aega kui Tallinna eeslinnast ja Peetri on seda niigi, omades suurepärast ühendust kesklinnaga.

Otsitakse kahetoalisi korralikke kortereid

Harjumaa üüriturul on enimnõutud kahetoalised korterid, kuid hooajaliselt võivad populaarsemad olla ka ühe- ja kolmetoalised korralikud korterid.

Kahetoaliste korterite üürihinnad Harjumaa keskustes algavad 350 eurost ja kohati jõuavad välja suisa 500-550 eurole kuus. Kallimate üürihindadega piirkonnad on Viimsi ja Peetri ning soodsamad 2-toaliseid korterid leiab näiteks Keilast, Tabasalust ja Sakust. Kindlasti võib väiksemates keskustes leida veelgi hinnaga kortereid.

Üürihindade keskmine tase sõltub paljuski sellest, kui suure hulga moodustavad turul uued korterid. Neid on praegu enim Peetris ja Viimsis. Samas on arendustegevus hoogustunud ka mujal ning kvaliteetseid, uusi ja tihti ka liftiga maju on pakkumisele tulemas kõigis Tallinna lähivaldades.