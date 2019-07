Professionaalne korrastaja: majapidamine ei tohiks vaid hoiukarpide najal seista

Professionaalne korrastaja ning organiseerija Jo Carmichael on aidanud lugematul hulgal inimestel oma elu kontrolli alla saada. Asjatundja on oma töös täpne ja armutu, tegemata tühise pudi-padi osas ühtegi järeleandmist.

Selle asemel, et üleliigsest loobuda ja see uuele ringile saata, haaravad inimesed reeglina kas hoiukasti või -korvikese järele, kuhu ülearune silma eest ära peita. Kodu korrastamine ning asjade organiseerimine ei tohiks Carmichaeli meelest aga vaid hoiukarpidest sõltuda. Kodu saab tõeliselt korda ainult siis, kui vähendada ümbritsevat visuaalset müra ning vabaneda asjadest, mis on juba pererahvale jalgu jäämas. Hoiukastist prügikastini pole Carmichaeli arvates kuigi pikk tee enam minna.