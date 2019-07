Taskukohane uuenduskuur: kuidas muuta kasutuna seisev rõdu silmapaistvaks lisatoaks

IKEA sisekujundaja sõnul oli rõdu ümberkujundamise peamiseks väljakutseks leida võimalus, kuidas mahutada rõdule ära kõik pereisa tööriistad ning samal ajal jätta ruumi nii lõõgastumiseks kui mängimiseks. «Parima lahendusena tundus lisada seinale mitu suletud riiulit kõikidele asjadele, mida näha ei taheta, kuid peavad siiski kättesaadavad olema. Lisaks on suletud uste ning UNDVIKA ohutuslukkudega kapid turvalised lapsele,» selgitas Freija, lisades, et kõik riiulid kinnitati turvaliselt seintele või rõdu reelingule.

Kuna asjad hoiustati kompaktselt riiulisüsteemi, siis oli verandal ka piisavalt ruumi õdusa puhkepaiga loomiseks. IKEA sisekujundaja sõnul sobitus verandale kõige paremini romantiline kohvikustiil koos väikese laua ning kahe tooliga hommikukohvi nautimiseks. Samuti lisati kõrgemaid avatud riiuleid nõude hoiustamiseks ning madalamaid riiuleid mänguasjadele, et need oleks väikelapsele kergesti kättesaadavad. Lisaks paigutati rõdu reelingu alla väikesed konksud, kuhu saab paigutada pesukuivatusresti, kui see parajasti kasutuses ei ole.

IKEA sisekujundaja sõnul valis ta rõdule traditsioonilise stiili ning mahedad värvitoonid, et rõdu stiil sobituks korteri mustvalge interjööri ning omanike isiksustega. «Pereema tundub rahulik ning realistlik isiksus, mistõttu veranda peab olema koht, kus ta saab nautida rahu ja vaikust,» märkis Freija. Veranda kujunduses kombineeriti helehallid toonid musta ning tumehalli mööbliga, kuhu lisati erksust roheliste taimede, mustriliste patjade, pehmete tekkide ning ornamentidega vaibaga. Kuna veranda asub maja lõunapoolsel küljel, siis on tegemist kohaga, kuhu paistab päike terve päev. «Päikesest tulenevalt muutus korter suviti väga kuumaks, mistõttu lisasime ka rooma kardinad, mis kaitsevad vajadusel päikese eest, kuid mida on kerge ka eemaldada,» kirjeldas IKEA sisekujundaja. Ta lisas, et vaid paarikümne eurose kulutusega oli võimalik verandale anda uus ilme ning tekitada seeläbi juurde ruumi tervele perele.