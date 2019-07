Menukas kodusaates osalenud paar on neile tehtud remondi kohutavast tulemusest rabatud

Brittide menukas telesarjas «Your Home in Their Hands» annab üks pere oma kodu asjaarmastajatest disaineritele sisustada. Sarnaseid saateid on tehtud ka Eestis ja siin jäid kõik õnneks tulemusega rahule, kuid ühel briti paaril läks palju kehvemini.

Kui sisekujundajad on paari koduga lõpetanud, näitab saatejuht Celia Sawyer seda neile. Eesmalt võetakse ette elutuba, mis teenib nii mehelt kui naiselt kiidusõnu. Tumedates toonides ruum hinnatakse õdusaks. Siis siirduvad kõik kolm magamistuppa ja seal muutub kõik.

Kuna pereema Rachel soovis, et tema magamistuba oleks värvikirev ja rõõmus, siis seda disainerid ka saavutada üritasid. Laes on edev kristall-lühter, seintel erkkollane suure lillemustriga tapeet. Iga mööbliese toas on ise värvi.

Paari meespool vajub tuba nähes näost täiesti ära. «Mulle meeldivad voodi ja kapid. Need on ilusad, see temaatika on kena,» üritab ilmselgelt rabatud Rachel kuidagi viisakaks jääda.

«Ei, seda kõike on liiga palju. Ma poleks elus sellist magamistuba sisutanud. See ei meeldi mulle üldse. Magamistoas peab saama puhata, aga see siin näeb välja nagu laste mängutuba,» on meespool palju konkreetsem. «See on kohutav. Õudne. Mulle ei meeldi!» lisab ta veel.