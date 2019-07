Fotod: disainkorter Rotermanni kvartalis lööb oma põnevate lahendustega lausa pahviks

Kolmetoaline korter, üldpinnaga 82-ruutmeetrit, on terviklikult sisustatud ning uueks pererahvaks valmis. Viiendal korrusel asuvasse pesapaika paistab mõnus õhtupäike, muutes pikad suveõhtud veelgi kütkestavamaks.

Terviklikult sisustatud disainkorter paikneb Rotermanni kvartali uusimas hoones. Korteri elutoast leiab eraldi sööginurga koos sissepääsuga privaatsele rõdule, lisaks on siin ka diivaninurk mõnusaks olesklemiseks ning kööginurk köögisaarega lisaks.

Peamine magamistuba on ühenduses eraldi vannitoaga, kus on nii dušš kui vann. Külalistele on siin eraldi vannituba ning pead saab puhata teises magamistoas asuval diivan-voodil.