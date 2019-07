Moodne armastatud aiakujundusnipp tekitab kergesti ohtlikke olukordi

Astmeline aed on meilgi juba mõnda aega meilgi väga populaarne: sellega on väga lihtne maastikku mitmekesistada ja visuaalselt kaunimaks muuta. Aga kui sääraseid astmeid oskamatult rajada, võivad need varisema hakata ja inimesele ohtlikuks muutuda, kirjutab Realtor.com.

Vigu tehakse sellise astmelise aia rajamisel mitmes etapis, alustame algusest.

Vale materjal

Kuigi astmete rajamiseks sobivad paljud materjalid, on ka mitmeid, mis ei sobi. Enamasti kasutatakse selliste astmete ehitamiseks FIBO-plokke, betoonplokke, puitu või dekoratiivkiviplaate. Need on ohutud valikud, aga kindlasti pead arvestama ka piirkonnaga, kus sa täpselt asud: väga niiskele pinnasele on puit küsitav materjal, betoon jällegi ei sobi hästi kohtadesse, kus on talvel kõvad külmad: see võib hakata murenema.

Drenaaži puudumine

Säärastel astmetel peab kindlasti olema korralik drenaaž, et vesi astmetesse pidama ei jääks ja pinnast nii raskeks ei muudaks, et karkass lihtsalt vastu ei pea. See on ka kõige levinum viga, inimesed lihtsalt ei mõtle drenaaži vajalikkuse peale. Iga sellise astme põhja tuleks panna kruusa ja põhjast tuleks viia drenaažitoru mujale pinnasesse.

FOTO: Shutterstock

Liiga suur raskus

Vahel minnakse astmetega väga vallatuks ja tehakse need väga kõrged. See tähendab, et selle taga on ka suur kogus pinnast, mis paneb ehitatud astme seinale tohutu surve. Selle raskuse all võib sein väga kergesti järele anda ja puruneda.

Oma oskuste ülehindamine

Astmikaia rajamine on peen kunst, millega alustamise eel tuleb korralik kodutöö ära teha. Mõtle hoolega järele, kas oled nii osav, et kõik etapid korralikult lahendada oskad. Kui tekib kahtlusi, tasuks kas või osaliselt teenus sisse osta ja tegeleda ise vaid nende osadega, mille suhtes oled täiesti kindel, et tead, mida teed.

Hooldustööde eiramine