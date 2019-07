Sisekujundusmaailmal villand: seda aegunud trendi ei tasu uuesti elule äratada

Vähem on rohkem, teavad kujundajad, ükskõik millisest eluvaldkonnast, rääkida. Kulunud laulu ei maksa igaveseks mängima jääda, sama kehtib aastaid liikvel olnud ning majapidamisi enda lummusesse haaranud galeriiseinte kohta.

Galeriiseinad räägivad väga palju selle maja pererahvast ning nende ühisest eluteest. Kohati sisekujundusreegleid eiranud trendil on aga aeg minimalismile plats tühjaks teha. Sisekujundajad soovitavad nüüd nimelt ülekoormatud seinte asemel investeerida ühte-kahte pilkupüüdvasse kunstiteosesse ning mängida pigem mõõtkava ja kvaliteedi kui kvantiteediga.

«Mõnikord on vähem tõepoolest rohkem. Sellest annab aimu ka kunst meie ümber. Ühte punkti koondatud kunstiteosed ja -taiesed muutuvad ajapikku koormavaks ning jätavad tubadest korrapäratu ning piiritlemata mulje,» rääkisid sisekujundusettevõtte We Three Design eestvedajad väljaandele mydomaine.com.