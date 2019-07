Nädalavahetuseks lubab öökülma: haruldaselt lihtne nipp, kuidas taimi kaitsta

Muidugi on omal kohal katteloorid, pottidesse istutatud taimede tuppatoomine ja kõik laialt levinud nipid. Aga väga tõhusaks on ka üks märksa vähem tuntud meetod: taimede külmaeelne väga põhjalik kastmine, kirjutab Gardening KnowHow.

Inimesed on harjunud pigem mõtlema niipidi, et enne öökülma ei tohiks taimed üldse kastetud saada, sest külm ja märg tundub hullem kui külm ja kuiv. Tegelikult on aga vastupidi: korralikult kastetud mullas kasvaval taimel on märksa suuremad lootused külmanäpistuseta jääda, sest märjast mullast eraldub soojus märksa kehvemini kui kuivast mullast.

See tähendab, et märjas mullas on taimel päeval kogunenud sooja kauem ja ta on külmale vastupidavam.

Julgemad lähevad koguni nii kaugele, et kastavad märjaks kogu taime: nii tekib öise miinuskraadiga taimele kaitsev jääkiht, mis ei lase sellel surra. Oluline on siinkohal aga see, et taimed saaks märjaks kastetud väga korralikult, sest pisut niiskust siin-seal taime peal teeb pigem kahju kui toob kasu.