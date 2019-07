Tallinna kesklinna kerkib haruldane troopikapark

Fahle Pargi galerii-sisepargi lahenduse loonud Kino maastikuarhitektide juhatuse liikme Mirko Traksi sõnul lähtusid nad rikkaliku taimestikuga sisepargi idee väljatöötamisel teadmisest, et arenduse lähipiirkonnas on tunnetatavat haljastust kogumahuna vaid kahe protsendi jagu. «Tahtsime, et väli- ja siseruum oleksid sujuvalt seotud ja ühtse kujunduskeelega, voolavad ja võimalikult katkestusteta. Ebatraditsioonilise lahenduseni jõudmine eeldab ebaharilikku stsenaariumi. Nii kujutlesimegi, et mingil põhjusel on piirkond olnud pikemalt inimkasutuseta. Suktsessioon on jõudnud sinnamaani, et on moodustunud tihe rohttaime- ja põõsarinne ning vertikaalis on domineerima hakanud esimesed pioneerpuud. Vahetult enne puude võimuvõtmist toimub uus koosluste asendumine ehk inimene tuleb tagasi. Kogu ruum on roheline ja elus, loodus on inimeste loodud keskkonda ressursina kasutanud, et kinnituda-ronida-juurduda-pesitseda-varjuda. Minnalastud ja tagasivõetud keskkond resoneerib kasutajaga, kes otsib pidevalt midagi uut, ja kuna loodusest võõrandumine on jõudnud toota hulga inimesi, kes end päris metsikus keskkonnas enam vabalt ei tunne, siis tähendabki taltsutatud metsikus tema jaoks enneolematut kogemust,» kirjeldab Mirko Traks kontseptsiooni, mille tulemusena sünnib Eesti liigirikkaima subtroopilise taimestikuga äri- ja elukeskkond.