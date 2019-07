Viis soovitust, mida kodustel remonditöödel kindlasti silmas peab pidama

Käes on juuli ja puhkuste aeg ning ilmselt paljudel meist on küpsenud peas mõte kodudes-suvemajades ajapikku kogunenud tegemist vajavad asjad viimaks ette võtta. Kuna praegune ilm nähtavasti puhkajat ei soosi, on just eriti sobiv aeg remonditöödeks.