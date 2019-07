Need nipid aitavad vabaneda tüütutest muttidest

Muttide tõrjeks on hea kasutada kastoorõli, sest mutid ei talu selle õli lõhna. Loomulikult leiab abi ka erinevatest keemilistest vahenditest, kuid kõige parem on kasutada ikkagi looduslikke materjale. Kaval nipp on istutada aiamaale saialilli ja nartsisse, sest muttidele ei meeldi need lilled ja pigem eelistavad nad neid vältida.