Kuidas ise komposti teha?

Kompost on taimedele äärmiselt kasulik, sest see aitab ära hoida haigusi, kiirendab toksiinide lagunemist ja toimib orgaanilise väetisena.

Komposti jaoks sobib kasutada kõiki biolagunevaid materjale, erinevad toidujäätmed, puuoksad, lehed, kuivanud muru, hein jne. Panna tuleks kõik need koostisosad ühte suurde kasti. Hea on komposti hunnikusse lisada ka natuke melassi, et toita kasulikke baktereid.

Sellega tuleb arvestada, et see võtab aega, sest lagunemisprotsessid ei toimu kiiresti. Kompost on valmis siis, kui on tekkinud mullalaadne segu.