Levinumad vead remonti tehes

1. Uus värv seintel on liiga hele/tume

Seinu värvides võib ette tulla, et üks hetk avastad, et sein pole päris seda tooni nagu sa soovisid. Sel juhul on võimalus värvi pisut toonitada või katta veel ühe värvikihiga. Hea oleks ka eelnevalt värvitooniga tutvuda.