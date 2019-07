Eriolukord: kodusisustuse soetamine võtab praegu Eestis rekordiliselt kaua aega

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kui järelturul ostetakse tihti korter kasvõi osalise mööbliga, siis uute korterite puhul peavad pered sisustamisega alustama nullist ning suur tehingute arv mõjutab kohe ka mööbli tarnaegu.

«Isegi magamistoa voodit ja kummutit tuleb oodata 6-8 nädalat, köögimööblite ettetellimistähtajad on aga veninud isegi kuni poole aasta pikkuseks,» rääkis ta. «Täna on mööblimüüjate pidu ja kõige rohkem võidavad need, kes suudavad kauba kiirelt kohale toimetada,» sõnas Sooman.