Vaata otse! Kodutunne: Kas elu maal on Eestis raske?

Kas elu maal on Eestis raske? Pärnumaal Tali külas elavad Sandra ja Mattias arvavad, et ei ole. Nemad ei tahaks kohe kindlasti linnas elada!

Kuid kui tervis veab alt, nagu juhtus pereisa Arrasega, kelle selg on täna sellises seisus, et arstid seda isegi opereerida ei julge, paneb see paratamatult võimete piirid proovile.