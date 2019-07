Mis toimub? Tänavuse «Naabrist parema» võidukodu on juba müügis

Müügi põhjus, nagu võitjad Kristel ja Hendrik ise sotsiaalmeedias selgitavad, on see, et pank ei andnud neile hoole ja armastusega ehitatud kodu väljaostmiseks laenu. Nimelt ei saa «Naabrist parema» võitjad mitte sisustatud kodu endale, vaid võivad selle teatava hinnasoodustusega välja osta ning selleks on pea kõigil võitjail siiski vaja pangalaen võtta.

Korterit müüb Kristel ise. Ta kirjutab kuulutuses, et kodu on viietoaline, alumisel korrusel on suur avatud köögiga elutuba, esik, tualettruum ja eraldi ruum garderobi jaoks. Lisaks on alumisel korrusel saun, pesuruum ja sauna eesruum. Päevase ning õhtupoolse päikesega terassile pääseb nii elutoast, kui ka sauna eesruumist.

Põrandatel on kasutatud LVT põrandakattematerjali, sanitaarruumid on plaaditud ning saunas on kasutusel nii lepp kui haab. Vannituppa on paigaldatud kvaliteetne Balteco vann, sauna keriseks on HUUM, mida saab telefoniga tööle panna ning läbi maja on segistiteks valitud Hansgrohe toodang. Köögimööbli on valmistanud Andi Mööblikoda ning tehnika (ahi, pliit, nõudepesumasin, mikrolaineahi ja pesumasin) on Whirlpool. Elutuppa on ehitatud ka kamin, mis lisab korterile nii soojust kui hubasust.