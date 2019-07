Tallinna lähiümbruse elanikud ei saa kodukanti uut kinnisvara soetada

Kõige jõukohasemates kodudes elavad tema sõnul hoopis Harjumaa serval asuvate valdade inimesed. «Selgub, et Anija, Kuusalu, Loksa elanikud teenivad kaks ja enamgi korda rohkem, kui maksab korteri ruutmeeter nende kodukohas,» märkis Noppel-Kokerov. Tallinnast kaugemale sõites kukuvad kodude hinnad märksa kiiremini, kui palgad, nii et võib-olla tuleb Harjumaa kõige nutikamaid koduostjaid otsida just Anija vallast.