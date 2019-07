Fotod: ühe vanaisa lapselastele ehitatud onn pakub väga palju kõneainet

Terry Meredith Suurbritanniast Gloucestershire´ist on kindlasti väärt tassi kirjaga «Maailma parim vanaisa». Nimelt ehitas ta oma lapselastele, peredele ja sõpradele haruldaselt põhjaliku onni, milles sees korralik söegrill, ruumi kümnele inimesele ja hingetuksvõtvad vaated ümbruskonnale, vahendab New York Post.

Onn asub maast ligi viie meetri kõrgusel puu otsas, mille Meredith veel 2016. aastal maha võtta plaanis, sest see oli liiga suureks kasvanud ja varjas päikest. Kord puu otsa roninuna ja sealt avanevaid vaateid näinuna otsustas kuue lapse vanaisa aga, et sinna peab tulema üks korralik onn.

Selleks kasutas ta korralikku puitu, et maja ikka pikalt kestaks. Lisaks vanale mahavõtmisele minema pidanud pajupuule on onni toestamiseks kaasatud veel kolm seal ümber kasvavat puud.

Esialgu pere ja laste rõõmuks kavandatud onnist on saanud paik, kus ka võhivõõrad on käinud oma sünnipäevi pidamas. «Mind rõõmustab see väga, et inimesed seda majakest niivõrd palju armastavad,» ütleb 65-aastane Meredith.