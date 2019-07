Video: vaata, kui kiiresti murrab varas sisse Eesti kodusse ja varastatud kraamiga lahkub

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul näitab statistika, et probleem on kõige tõsisem suvekuudel.

«Viimase kolme aasta statistika ütleb, et suvekuudel varastatakse inimeste kodudest kaks korda enam kui teistel aegadel. Üks põhjus on kindlasti puhkuste periood ja see, et inimesed on rohkem kodunt ära. Samas näeme ka juhtumeid, kus inimesed on ohtu aimamata jätnud näiteks jalgratta esimese korruse rõdule või terrassile ja ratas on langenud varaste saagiks,» lisas Kiibus.