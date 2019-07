Nii lihtsalt saad ka ise kodus tapeeti vahetada

Varuda tuleb kannatust, sest see kõik võtab aega ja nõuab korralikku pühendumist.

Kõigepealt võiksid õrnalt noaotsaga proovida tapeet nurgast lahti saada ja siis proovi seda lahti rebida, kui tapeet hakkab kohe jooksma on kõik hästi, kui mitte, siis tuleks tapeeti enne pisut pehmemaks muuta, näiteks vee abil või spetsiaalse lahuse abil. Niisuta tapeeti märja käsnaga või piserda spreipudeliga, et tapeet kätte saada. Kui tapeet on juba mõnda aega niiske olnud, siis proovi uuesti rebida ja vajadusel korda protsessi.