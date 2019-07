Tuntud moelooja kirub Eestiski valdavaks muutunud tobedat pesupesemiskommet

Moelooja Stella McCartney ütleb, et tema meelest on täiesti arutu trend loopida rõivad pärast üht kandmiskorda pesumasinasse ja tema sellega kaasa minna ei kavatse, vaid kannab riideid seni, kuni need mustad on, vahendab TreeHugger.

«Kõik inimesed peaksid elama reegli järgi, et riideid pestakse siis, kui need haisevad või on silmaga nähtavalt mustad. Ma ei viska riideid mustapesukorvis ainult selle fakti pärast, et need on mul ühe päeva seljas olnud. Ma ei vaheta iga päev rinnahoidjat. Mu isikliku hügieeniga on kõik korras, aga ma ei talu mõtet sellest, et pesta pesu, mis pole tegelikult must,» sõnab ta.