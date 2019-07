Kurke tuleks alati kasvatada koos ühe kindla lilletaimega

Linnas oma miniaeda pidav naine on varem korduvalt hädas olnud putukatega, ka kedriklestaga, kes tema kurgitaimi hävitama kipuvad. Siis luges Amy, et kui kasvatada kurke koos mungalillega, selliseid probleeme pole.

Nüüd näevadki tema kurgipeenrad juba mitmendat aastat välja sellised, et kurgid ronivad mööda taimetugesid kõrgusesse ja nende all, mullapinnal, vohavad kressid täpselt nii nagu ise tahavad.

«Näib, et nende lillede lõhn on tõesti paljudele kahjuritele liiga tugev. Olen igal juhul väga rahul, esiteks on neist palju kasu ja teiseks on ilus vaadata ka,» ütleb Amy.