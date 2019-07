Fotod: Tartus on müügile tulnud ajalooline elamu väga hinnatud asukohas

Tartus Supilinna servas Tähtvere tänava alguses on müüa ajalooline maja, kus aasta aega elanud ka armastatud kirjanik Eduard Vilde. Esimese vabariigi ajal tegutses selles majas juustupood ja juustukelder, mida vedas eest Karl Ulst ning ENSV perioodil valmisid majas Tähtvere maitsvad pagaritooted. Kinnistul paiknenud hoonete esimesed andmed on pärit aastast 1879.

Maja on kindlasti ainulaadne ja kordumatu ehitis kogu Tartu linnas, millele viitab kogu ehitusstiil. Vastavalt maja seisusele on see omaniku poolt maitsekalt ja kvaliteetselt renoveeritud. Hoolega tehtud tööd said valmis aastal 2011.