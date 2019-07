Kolm eriti nutikat sisustusnippi inimesele, kel pole rahaga priisata

See on uskumatu, kui palju lisab üks toalill ruumile hubasust. Kuigi aianduspoodides on toalilled kallid, siis erinevatest temaatilistest gruppidest Facebookis võib ümberistutamisel ülejäänud tütartaimi saada vahetustehinguga või vahel suisa ilma vastusoovita. Tütartaimest saab kasvatada täiesti korraliku toalille.

Kodust jätab läbimõeldud ja puhta mulje, kui asju on pigem vähem kui rohkem. Seepärast vaata üle, et toas oleks esindatud vaid need esemed, millel tõesti ka mingi eesmärk on. Esemeid sisustamiseks tasub kindlasti otsida teise ringi poodidest, ka tekstiile, näiteks pleede, kardinaid ja padjakatteid, võiks otsida sealt.