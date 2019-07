Kuidas luua koju taimedest sein?

Kui sa armastad taimi, siis oled kindlasti mõelnud, et terve sein võiks nendega kaetud olla. Nüüd on see võimalik. Elav sein muudab kodu tõeliseks pärliks.

1. Disaini enda ruumi järgi

Oluline on siinkohal meeles pidada, et arvestada tuleb ka taime vajadustega ja seetõttu ei sobi seinale panemiseks kõik taimed, mis kätte juhtuvad. Taimed tahavad saada ikkagi ka piisavalt valgust ja ka kastmist, seetõttu mõtle oma taimedele ja otsusta, millisele toaseinale taimed täpselt sobivad.

2. Vali taimi hoolikalt

Taimed, mis sa seinale paned hakkavad võtma ka ruumi, seega pead olema taimede valikus täiesti kindel. Arvestada tuleb toatemperatuuri, valguse ja muuga.

3. Paiguta taimed õigete vahedega

Elav sein tähendabki seda, et see elab. Seetõttu sinna taimi paigutades arvesta juba eos valitud taimedega, kui suureks nad kasvavad ja milliseid kasvutingimusi neil vaja on. Nii näeb sein ka kaunim välja, kui oled eelnevaga arvestanud. Valida tuleks ka selliseid taimi, mida sa ei soovi kohe välja vahetada.

4. Tunne iseennast

Seina rajades pead juba arvestama sellega, et selle eest tuleb ka hoolt kanda. Taimi tuleb kasta, vajadusel piirata või välja vahetada. Seega kui juba tunned, et see kõik valmistab sulle raskusi või tunned, et sul pole selle jaoks aega, siis ära üldse alustagi.

5. Mõtle välja kastmissüsteem

Siin läheb vaja pisut kavalust ja nutikust, et mõelda välja selline kastmissüsteem, mis toimiks ja ka sinu elu lihtsamaks muudaks. Hea oleks ka nõu küsida mõne spetsialisti käest, kes just sulle parima lahenduse välja mõtleks.

6. Ära unusta kinnitusi