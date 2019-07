Põhjus, miks pesu pestes on hea kasutada pesukotte

Loomulikult saad sa oma sokid, sukad, aluspesu ja ülejäänud riided ära pesta need lihtsalt pesumasinasse pannes, kuid kui soovid, et need ka kauem kenad püsiks, siis võiksid mõelda pesukottide kasutamise peale. Nii ei jää su pesu ka kuhugi masinasse kinni, ega saa ka kahjustada.

Mis siis pesukotid on? Pesukotid on väikesed tõblukuga või nööriga kotid, mis on valmistatud võrkmaterjalist, et pestes sinna ikka ka vett ja pesuvahendit satuks. Nendega oleks hea pesta pigem õrnemat ja väiksemat pesu, näiteks sokke, aluspesu, pitsilisi riideid jne. Õnneks on müügil erinevates suurustes pesukotte, seega peaksid kõik riided sinna ära mahtuma.