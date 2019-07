Lihtsad nipid, kuidas vannitoas korda hoida

Nii ei vedele sinu föönid ja sirgendajad mööda vannituba laiali, vaid kõik on ühes kohas koos.

Konksude kasutamine on tõesti rätikute ja saunalinade puhul parim variant, sest nii kuivavad rätikud paremini.

Kaval variant on ka teha peeglikapp, kuhu sisse on samuti hea erinevaid tooteid ja tarvikuid ära panna.

Puhtaid rätikuid on hea hoida näiteks seinale paigaldatud korvides, mitte lihtsalt kapis. Nii annad ka vannitoale pisut teistsugust ilmet juurde.

Kui vannitoas on vähe ruumi, siis on hea sahtlitesse paigutada väikesed karbid või kastikesed, kuhu panna sisse erinevaid tooteid ja tarvikuid, hea oleks eelnevalt ka süsteem luua, et vajadusel saaksid õige asja kohe kätte.