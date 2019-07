Fotod: müüki on pandud tõeline esimese Eesti aegne taskukohase hinnaga taluhäärber

Põhja-Pärnumaa vallas Luuri külas on müüa 1928. aastal ehitatud taluhäärber. Kinnistu koosneb kahest katastritunnusest, kus kokku maad üle üheksa hektari. Ligi kolm hektarit sellest moodustab metsamaa.

Kinnistul asub vana väärikas taluhäärber ja kõrvalhooned. Ümbrus on kaunilt haljastatud, leidub nii ilu- kui tarbeaia osa. Maja ümbruses kasvavad kõrged vanad puud. Kinnistule on hea juurdepääs kruusakattega avalikult teelt. Aias on ka tiik.