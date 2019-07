Fotod: korraliku sissetulekuga naine peab liiga kõrgete kinnisvarahindade tõttu kuuris elama

40-aastane britt Catrina Davies kolis pärast pikki aastaid tagasi oma kodukanti hinnatud Cornwallis ja on sunnitud nüüd elama kuurist ümber ehitatud kodus, sest kinnisvarahinnad piirkonnas on nii kõrgeks aetud, et hoolimata korralikust sissetulekust ei saa naine endale tõsiseltvõetavat elamist soetada, vahendab Daily Mail.

Tagasihoidlik majake, mis pole ülepea eluasemeks mõeldud. FOTO: Catrina Davies / SWNS / Scanpix

Esialgu pidi kuur olema tema ajutine peavari, kuni ta sobiva maja leiab, kuid üsna ruttu mõistis Davies, et selles piirkonnas ta endale kodu osta ei saagi: menuka suvituspiirkonna maine tõttu on kinnisvara hinnad Cornwallis nii kõrged, et tal pole raha, et endale lapsepõlve kodukandis elamist soetada.

Praegu elab naine vähemasti isiklikul maatükil, mis on tal õdedega kaasomandis. Kuur, kuhu ta on hädapärase kodu sisse seadnud, oli 90ndatel naise isa kontoriks. Ta on seal elanud juba kuus aastat ja ütleb, et ilmselt peaks ta olema õnnelik, et tal selline eluasegi on.

Majas on ruumi vähe, aga see on parim, mida Catrina endale lubada saab. FOTO: Catrina Davies / SWNS / Scanpix

Naine on muusik ja kirjanik ning vabal ajal pakub koristus- ja aednikuteenust. Sissetulek on tal täiesti korralik, aga Cornwallis, kus majad maksid möödunud aastal keskmiselt 250 000 eurot, sellest ei piisa.

Kohalikud on Cornwalli üha kerkivate kinnisvarahindade vastu juba korduvalt protestinud ja mõnes sealses linnakeses on antud eelisostuõigus neile, kes on kohalikud või soovivad kodukanti tagasi pöörduda, et anda neile võimalus piirkonda kodu soetamiseks.

Tilluke kuur oli 90ndatel Catrina isa kontor. FOTO: Catrina Davies / SWNS / Scanpix