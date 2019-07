Fotod: Eesti mees ehitas väga omapärase elamu

Ruutmeetreid on väikese terrassiga majas 55 ja tube kokku kolm. Sees on kõik mugavused, mida ühelt kodult iganes oodata võib. Mees ise kirjutab, et kodu on soojustatud paremini kui tavaline maja ja väga hea ventilatsiooniga.

Konteinermajad on välismaal väga menukad, kuid Eestis näeb neid veel üsna harva. Enamasti on need ehitatud vanadest merekonteineritest ja korralikult soojustatuna on need ka meie kliimas täitsa vabalt aastaringselt elatavad.