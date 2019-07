Lihtsad nõuanded, mida puude istutamisel silmas pidada

Kõige levinumad puud, mida istutatakse on näiteks tammed, kased ja vahtrad. Siinkohal tuleb arvestada ka seda, millised puud sinu koduümbruses kõige paremini kasvavad.

Kindlasti mõtle välja, millist eesmärki puu peab sinu aias täitma. Kas sa soovid, et ta pakuks sulle varjualust või soovid, et ta annaks hoopis saaki.

Üks kindel reegel on see, et väiksemad puud tuleks majast istutada vähemalt 10 meetri kaugusele, näiteks mangooliad, keskmise kasvuga puud umbes 20 meetri kaugusele, näiteks kased ja 50 meetri kaugusele kõrgemad ja jämedamad puud, näiteks tammed.