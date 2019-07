Kolm lihtsat nippi, kuidas anda kodule värske ilme

IKEA disaineri Baiba Freija sõnul on kõige lihtsam kodu uuendada, mõeldes kõigepealt läbi, millised kohad kodu juures enim muret teevad. «Kui olete välja valinud asjad, mida soovite muuta, siis tulevad muutused loomulikumalt ning tihtilugu saavutatakse siis ka parim lahendus. Isegi väikesed asjad võivad tuua suure muutuse – näiteks riidekapi korrastamine kastide ning korvidega aitab asju paremini sorteerida, mistõttu tundub ka kodu puhtam,» lausus Freija.

Ta lisas, et märkimisväärse muutuse kodus saab juba tuua uuendades vaid seinavärvi või kodutekstiile. «Muutused ei pea olema üldsegi kallid. Näiteks vahetades ära padjapüüri mustri, võib luua täiesti uue atmosfääri, kuid vahetades välja nii padjad, kardinad ja vaiba, võib kodule anda hoopis uue ilme ning seda vaid paarikümne euro eest,» lausus Freija, lisades, et kui kodu vajab ka mööbliuuendust, siis on raha kokkuhoiu mõttes nutikas osta mööbliesemeid järk-järgult, kuid peab jälgima, et mööbliesemed üksteisega sobituks.

FOTO: Ikea

Seinavärv ja tapeet

Kõige populaarsemad seinavärvid on hetkel kreemikad värvitoonid – terrakota, kahvatu sinine, roheline, tolmune roosa, peaaegu valge, helehall ning samuti naturaalsed materjalid ning looduse mustrid. «Eestis on kõige populaarsemad toonid endiselt beež, liivakarva toonid, pruun ning mustjaspruun, kuid samuti naturaalne tamm ning töötlemata puidu varjundid,» nentis IKEA disainer Baiba Freija. Ta lisas, et kuigi eelistatuimad toonid on naturaalsed, võib leida ka julgeid lahendusi. Näiteks on seinu värvitud erksates toonides nagu punane, lilla ja roheline või on seinu kaetud mustriliste tapeetidega.

IKEA disainer selgitas, et seinavärvi või tapeedi valikul on mõned reeglid, mida peaks jälgima koduse atmosfääri loomisel. «Magamistubades võiks kasutada rahulikke ja tuhmunud toone, kuid elutoas võib kasutada ka rõõmsamaid ning värvikamad lahendusi,“ kirjeldas Freija. See-eest tapeet võiks magamistubades olla mustriline või ornamentidega, kuid parem on valida mitte väga kontrastseid toone ning kaunistada kirkamalt pigem voodi päise tagune sein, et magama jäädes silmad puhkaksid, vaadates värvilt rahulikuma seina poole,» selgitas Freija. Elutubades kehtib sama põhimõte – televiisori tagust seina ei tohiks üle koormata, sest silmad väsivad ruttu. «Parem on dekoreerida üks-kaks efektsemat seina ning jätta ülejäänud rahulikematesse toonidesse,» lisas IKEA disainer.

Freija tõi välja, et köögis ning vannitoas on soovituslik kasutada värskeid ja puhtaid toone, kuid lisada ka natukene vürtsi erksamate värvitoonidega, et toit maitseks paremini ning hommikune dušš aitaks üles ärgata. «Köögiplaadid võivad olla dekoratiivsemad, kuid siiski on soovitus jätta võimalikult puhas mulje ning mängida rohkem tekstiili ja nõude värvitoonidega,» selgitas Freija.

FOTO: Ikea

Tekstiilid ja aksessuaarid