Need nipid aitavad kaktusel paremini kasvada

Sobiva konteineri valimine on väga oluline, sest see aitab ka paremini kontrollida tema kasvu keskkonda. Mahuti valimine sõltub sellest, kuhu sa soovid kaktust kasvama panna, kui näiteks aknalauale, siis vali väiksem anum.

Tegemist on ikkagi kaktusega ja nad ei soovi liigset kastmist. Nad taluvad ka kuivemat mulda. Kaktust piisab kasta ainult korra nädalas või isegi harvemini. Kõige lihtsam on kontrollida seda nii, et pista mulda puupulk ja seejärel tõmba see välja. Kui pulk on niiske ja sinna külge on jäänud ka veidi mulda, siis ära rohkem teda kasta.