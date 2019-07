Fotod: Eesti hinnatud suvituspiirkonnas on soodsa hinnaga müüa väga huvitav maja

Paslepa külas 10 000-ruutmeetrisel kinnistul on müüa väga äge pisike suvemaja. Majas on pinda kõigest 14 ruutmeetrit, aga sinna mahub ära pisike kööginurk, magamisase ja isegi tualettruum.

Maja sisustus on väga hele, minimalistlik ja helge, nii et ruum tundub palju suurem kui see tegelikult on.