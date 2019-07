Fotod: ööseks laadima jäetud mobiiltelefon lahvatas põlema

Hiljuti käis meediast läbi uudis, kuidas Inglismaal oleks üleöö voodisse laadima jäetud tahvelarvuti napilt saanud saatuslikuks 11-aastasele poisile. Õnneks lõppes vahejuhtum madratsisse kõrbenud augu ja suure ehmatusega, kuid sarnased olukorrad pole üldse erakordsed ning ka Salva Kindlustus on pidanud tegelema laadima jäetud elektroonikaseadmetest tekkinud kahjudega.

«Kasutuskõlbmatuks muutunud seade, kõrbenud madrats või põrandapind polegi ju siin üldse tegelikult teemaks. Oluline on selliste juhtumite puhul ikkagi see, et süttinud seade võib kujutada suurt ohtu tervele hoonele ja inimeludele,» rõhutas Kivirüüt.