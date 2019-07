Fotod: Nõmmel müüakse väga ootamatu lisandiga eramaja

Müügile on tulnud hinnatuimas linnaosas Nõmme mändide vahele peitunud privaatne kinnistu koos intelligentse kolmekorruselise eramuga.

See on eramu, milles saavad kokku Nõmme hindamatu miljööväärtus ja tänapäeva «targa maja» innovatiivsus ning tehnoloogia. Hoonel on kaks maapealset korrust ja keldrikorrus mida omavahel ühendab sisseehitatud Kone lift - haruldus, mida säärastes eramutes Eestis reeglina ei kohta.