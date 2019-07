Fotod: sellel perel on tõeliselt kadestamisväärne kodu

Kolme magamistoaga maja eksterjöör on segu väga mitmest erinevast materjalist. Aknad on kavandatud ümbrust ja akendest avanevaid vaateid silmas pidades. Kõik toad majas on kavandatud pidades silmas seal elava noore pere aja jooksul muutuvaid ja kasvavaid vajadusi nii, et soovi korral oleks võimalik tubade otstarvet muuta.