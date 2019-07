Fotod: ühes Eesti kauneimas paigas on müüa järjest enam hinda minev suvilatüüp

Müüa üheks Eesti kauneimaks peetava joastiku Treppojaga piirnev Metsaveerul asuv 1877 ruutmeetri suurune kinnistu. Kinnistu on omapäraselt kahetasandiline, kõrgemas pooles asub endine suvila, mille puhul uuel omanikul tuleb teha otsus, kas renoveerida või rajada endale uus eramu.

Esimesel korrusel on peale suure kaminaga elutoa veel üks magamistuba, köök ja kuivkäimla. Köögist on ligipääs algselt pesemiseks ehk saunaruumiks môeldud ruumi, mida hiljem on lihtsalt panipaigana kasutatud.