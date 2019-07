Vaata otse! Kodutunne: Helin on oma ema Hilja neljas laps - armastusest sündinud pesamuna

Helin on oma ema Hilja neljas laps - armastusest sündinud pesamuna. Kahjuks tahtis ta siia ilma tulla liiga vara ning selle lõivuks on elu ratastoolis. Hilja on elus matnud kaks abikaasat ja poja, kuid Helinist on tal alati olnud palju tuge ja rõõmu.