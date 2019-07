Eksperdid: kinnisvara hinnad Tallinnas on selgelt tugeval tõusuteel

59 protsenti seitsme kinnisvarabüroo vastanutest hindas tänavuseks Tallinna kinnisvara hinnatõusuks kuni viis protsenti ning 14 protsenti ootas 6–9-protsendilist hinnatõusu. 20,5 protsenti vastanutest arvas, et hinnad jäävad 2018. aastaga samale tasemele.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul näitavad demograafilised trendid, et linnastumine jätkub ja noored kolivad jätkuvalt väiksematest asulatest Tallinna ja nelja-viide suuremasse linna ning nende lähiümbrusesse. «See tähendab, et nõudlus suuremate asulate ja eriti pealinna kinnisvara vastu kasvab selgelt ka järgmise paari-kolmekümne aasta perspektiivis,» rääkis Vahter ja lisas, et nõudlus tagab järjepideva hinnatõusu.