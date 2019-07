Pilk peale: Eesti oksjonikeskkonnas pakutakse haruldaselt soodsalt Harjumaa elamukrunti

Krundil, mille alghind oli kõigest üks euro, on praeguseks hind kerkinud küll pisut enam kui 2000 euroni, kuid 12571 ruutmeetrise maatüki eest looduskaunis kohas Harjumaal Anija vallas Lükati külas on see siiski väga hea hind. Piirhind pakkumisel puudub.