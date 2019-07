Fotod: Tallinna linna piirile kerkib uus enam kui tuhat elanikku mahutav elurajoon

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul valmivad esimesed majad juba aasta pärast ning kogu elurajoon, mis saab koduks enam kui tuhandele inimesele, on kavas valmis ehitada kolme-nelja aastaga. «Kui ühel ambitsioonika uue elurajooni loomisel on kokku saanud kogenud arendaja, mainekad arhitektid ning tipptasemel ehitajad, võib koduostja ise end kindlalt tunda ja tal on ka pangast kergem laenu saada,» kinnitas Vähi.

Sõlmitud ehitusleping hõlmab Harku vallas Tallinna piiril lisaks 17 kortermaja ja kolme ridaelamu rajamisele ka elurajooni siseteede, tervisekilomeetri, rulapargi, pallimänguväljaku, laste mänguväljakute, sportimisvõimaluste ning haljastuse projekteerimist ja ehitust.

FOTO: Invego

Vähi sõnul tulevad Tiskreoja elurajooni kvaliteetsed ning skandinaavialikult hubased kodud, mis paistavad silma suurte akende, avarate rõdude, panipaikade ning funktsionaalsete siseplaneeringutega. «Eristuvaks on kindlasti ka see, et kuigi kortermajad on vaid kolmekorruselised, on kõikides majades lift ja eriline tähelepanu ehituslahendustel, mis tagavad kodudele parima helipidavuse,» märkis ta.

«Mul on hea meel, et Tiskreoja elamurajooni puhul on tegemist just projekteerimis-ehitushankega, sest NOBE kogenud projekteerimismeeskonna kaasamisega saame tagada planeerimisfaasist alates parimad nutikad ja tänapäevased elamuehituse lahendused,» ütles NOBE elamuehituse valdkonnajuht Ergo Leiger.

FOTO: Invego

«Arendusobjekt on mehitatud oma valdkonda hästi tundvate ning pikaajalist kogemust omavate spetsialistidega, et tagada mahuka projekti terviklik ning uusi koduomanikke rõõmustav lõpptulemus,» lisas Leiger.