Portaal: maatükkide müüjad küsivad Harjumaal järjest kõrgemat hinda

Maade müügipakkumiste keskmise hinna tõusu taga portaalis KV.EE on aktiivsena püsinud kinnisvaraturg ja üldine kinnisvara kallinemine. Need tegurid omakorda toetuvad majanduskasvule ja tarbijaid julgustavale keskmise palga tõusule.

Maade keskmise pakkumishinna juures tuleb muidugi tähelepanu pöörata asjaolule, et hulk maade müügipakkumisi püsib müügis üsna kaua. Seda põhjusel, et müüja paneb pakkumishinna turuväärtusest märksa kõrgemale ja see peletab potentsiaalsed ostjad.

Arvestades kinnisvaraturu aktiivsust ja ehk isegi liigset korterite hinnatõusu afišeerimist on ultraoptimistlikke kinnisvaramüüjate arv kasvanud ehk turuväärtust ületavate müügipakkumiste osakaal on suurenenud. See omakorda tähendab, et pakkumishindade tõus on mõnevõrra näiline, sest tehingud tehakse pakkumishindadest märksa allpool.