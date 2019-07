Kokandussaate juht: peaaegu kogu inimkond keedab pastat valesti

Kuidas sa pastat keedad? Tõenäoliselt nii, et lased vee soolaga keema, kallad pasta sisse ja keedad vastavalt pakendil näidatud õpetusele. Nüüd ütleb aga saatejuht Alton Brown, et nii see asi sugugi ei käi, kirjutab The Kitchn.

Nimelt tuleb tema sõnul pasta tegelikult koos külma vee ja soolaga potti panna ja siis keema lasta. Nii väldid seda, et pasta pärast kleepuvaks muutub ja üldse on see lihtsam ja mugavam lähenemine kui traditsiooniline.

Kui külma vette pandud pasta on keema läinud, ei tohi seda täisvõimsusel keeta, vaid lasta veel kergelt väreleda ja hoida pastat sedasi tulel umbes kümme minutit: nii saad korraliku al dente tulemuse.