Foto: Eesti naise ostetud suvelilled käituvad väga kummaliselt

22. märtsil ostis Küllike endale kolm pisikest võõrasema ja istutas need õue potti. Võõrasemad on üldiselt säärased hooajataimed, mis mõnel puhul küll vaat et terve suve kestavad, aga pärast kevadet enamasti enam kuigi kaunid ei ole. Küllikese taimedega läks hoopis teisiti.

Enam kui kolm kuud hiljem on kolmest väiksest taimest saanud tohutu valge õitekuhil tillukeses potis ja pole märkigi sellest, et lilled lähiajal väsida ja närtsima hakata võiks, pigem tuleb õisi üha juurde.

Märtsis ostetud võõrasemad. FOTO: Erakogu

Midagi erilist Küllike oma sõnul taimedega ette võtnud ei ole. Istutades segas ta mulla sisse kanakaka graanulid ja hiljem on kasutanud üht üsna tavalist lilleväetist, kuid see on ka kõik.

Eriti graanulitesse on Küllikesel väga suur usk. «Need kanakaka graanulid tunduvad igavesti head olevat, kui eelmisel aastal hostad olid tigude poolt peaaegu et hävitatud,siis sel aastal, kui neid loopisin ka hostadele, siis mitte ühtegi tigu pole ja hostad on väga ilusad ja võimsad!» sõnab naine.