Enamik aiapidajaist ei ole kursis, kui pikalt taimi tegelikult kastma peab

Portaal The Gardenista kirjutab, et paljud inimesed kastavad oma taimi küll sagedasti, aga kaugelt liiga lühidalt ja see on peamine põhjus, miks kasvatatav kraam kiratsema jääb. Vett nagu on, aga lihtsalt liiga vähe.

Eriti just algajad aiapidajad teevad selle vea, et arvavad, et kui mullapind on märg, siis juba piisab. Tihti piserdatakse kerge veekiht peenardele ja arvatakse, et taimed on kastetud.

Sisuliselt, nagu portaal võrdleb, on see sama hea kui januga vee joomise asemel hoopis duši alla minna - ühesõnaga, janu just ei leevenda.

Ekspertide sõnul peaks kastmise järel muld olema märg vähemalt 15 cm sügavuselt ja sellist tulemust väga paljud aiapidajad kastmisel ei saavuta, mistõttu taimed ei saa nii palju vett nagu nad tegelikult sooviksid.